Спрос на новостройки в России в первой половине 2021 года превысил допандемийный уровень

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Продажи новостроек в России по результатам первого полугодия 2021 года увеличились на 53% - до 409 тыс. сделок, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос превысил допандемийный уровень, сообщили в понедельник в пресс-службе ДОМ.РФ.

"Спрос на новостройки в России превысил уровень, достигнутый до пандемии. По данным Росреестра и оценке ДОМ.РФ, в первом полугодии граждане заключили 409 тыс. договоров участия в долевом строительстве - на 53% больше аналогичного показателя 2020 года и на 6% больше результата первого полугодия 2019 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прирост сделок обеспечила ипотека - количество таких сделок в первом полугодии выросло до 241 тыс., что более чем на 50% превышает количество сделок с ипотекой на первичном рынке в первом полугодии 2019 года. В общей сложности с помощью ипотеки в январе - июне 2021 года приобретено 60% всех квартир в строящихся домах.

Повышение доступности ипотеки позволило россиянам реализовать отложенный спрос на жилье, прокомментировал руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг. По его словам, помимо низких рыночных ставок этому способствовали программы господдержки, направленные преимущественно на первичный рынок. "Благодаря этим мерам кредитование на рынке новостроек в первом полугодии увеличилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - приводятся его слова в сообщении. В частности, в рамках льготной ипотеки на новостройки в первом полугодии на территории РФ было оформлено 211 тыс. кредитов, в рамках "Семейной ипотеки" - еще 32 тыс., по "Дальневосточной ипотеке" - более 7 тыс.

На рынке вторичного жилья России по итогам первого полугодия 2021 года заключено 1,2 млн сделок, что на 11% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Главным фактором роста также стала ипотека, с помощью которой заключено 562 тыс. сделок. Всего за первое полугодие 2021 года России (новостройки и вторичное жилье) заключено 1,6 млн сделок с жильем, в том числе 800 тыс. - с ипотекой, рост по отношению к аналогичному периоду 2019 года составил 10%, уточнили в ДОМ.РФ.