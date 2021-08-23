Спрос на вторичном рынке жилья Москвы за семь месяцев увеличился в полтора раза

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 93 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в Москве в январе-июле 2021 года, что в полтора раза больше результата аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Всего с начала текущего года зарегистрировано 93 289 переходов прав на вторичном рынке жилой недвижимости, что почти в 1,5 раза (+48%) больше прошлогоднего значения за январь-июль (63 196), а также в 1,1 раза (+10%) выше первых семи месяцев 2019 года (84 629)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в июле 2021 года на вторичном рынке жилья столицы заключено 13,5 тыс. сделок, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года (11,3 тыс.) и на 7% превышает июльский показатель 2019 года (12,6 тыс.).

Несмотря на незначительное снижение купли-продажи квартир в Москве в июле в сравнении с июнем (разница 894 договора), Росреестр зафиксировал новый рекорд, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "На протяжении многолетней статистики впервые за семь месяцев преодолен порог в 90 тысяч регистраций переходов прав на вторичном рынке жилья. Ранее максимальный показатель был отмечен в 2019 году с показателем 84,6 тысяч", - приводятся его слова в сообщении.