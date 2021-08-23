Порядка 10% проверенных в Москве застройщиков оштрафовали за нарушения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест за семь месяцев 2021 года провел свыше 1 тыс. дистанционных мероприятий по оценке застройщиков и реализуемых ими проектов, сообщили в понедельник в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Нарушения выявлены по результатам примерно 10% проверок (порядка 100 случаев), сумма штрафов составила 12,9 млн рублей. Значительная часть проверок касалась проектов, которые финансируются посредством эскроу-счетов. Застройщики не предоставляют в контролирующий орган отчетность по проектам, которые реализуются через счета эскроу. Однако комитет каждый такой проект внимательно проверяет, анализируется проектная декларация, изучаются другие документы, которые размещаются в ЕИСЖС (Единой информационной системе жилищного строительства)", - приводятся в сообщении слова председателя комитета Анастасии Пятовой.

Также застройщики часто не вносят своевременно в проектную декларацию сведения о финансовых результатах, размерах кредиторской и дебиторской задолженности. Реже встречаются нарушения, связанные с неразмещением аудиторского заключения либо фотографий строящегося многоквартирного дома или объекта недвижимости.

Дистанционные проверки проводятся без взаимодействия с юридическими лицами (застройщиками), по их результатам составляется акт. В отличие от внеплановых документарных проверок, такие мероприятия проводятся по всем объектам, а не только находящимся в "группе риска".