В Якутске введут семь многоквартирных домов для переселения из аварийного жилья

ЯКУТСК, 24 августа. /ТАСС/. Семь многоквартирных домов будет введено до конца 2022 года по программе переселения из аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в новом квартале Якутска, сообщила во вторник ТАСС пресс-служба регионального Минстроя.

В Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. До 2025 года планируется расселить более 1 млн кв. м аварийного жилищного фонда, что составляет 9,6% от общероссийских показателей.

"В новом микрорайоне "Звездный" в южной части Якутска планируется построить 30 многоквартирных и 36 блокированных домов общей площадью 264,8 тыс. кв. метров, в которых будут проживать 11 тыс. жителей. Из них первые семь будут сданы в 2022 году по программе переселения граждан из аварийного жилья", - сказали в пресс-службе, отметив, что по программе переселения будет выкуплено свыше 600 квартир.

Инициатором проекта является региональное правительство, площадь территории составляет 68,5 га.

Кроме этого, в новом квартале запланировано строительство двух детских садов на 630 мест, двух школ на 1 980 мест, поликлиники, крытого хоккейного корта со спортзалом. Также планируется предусмотреть благоустройство территории - парк, спортивные площадки, ВМХ и скейт-площадки, велосипедные дорожки.

Республиканская адресная программа по переселению из аварийного жилья реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Накануне сообщалось, что Якутия получила инфраструктурный кредит в размере 4,16 млрд рублей и направит их на реализацию трех проектов: комплексной застройки квартала "Воинская часть" Якутска, квартала "Р" в Нерюнгри, строительство жилья и инфраструктуры по проекту "Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей".