Участники форума "Среда для жизни" обсудят в Нижнем Новгороде развитие набережных

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главной темой пятого всероссийского форума о жилье и городской среде "Среда для жизни", который пройдет 25-26 августа в Нижнем Новгороде, станет "Город и вода". Участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.

"Обсуждение начнется с темы проектирования городских ландшафтов с опорой на водно-зеленые ресурсы. Участники поделятся опытом развития прибрежных зон и прокомментируют первые результаты внедрения закона о комплексном развитии территорий", - отмечается в сообщении на сайте форума.

Также впервые форум "Среда для жизни" объединят с награждением победителей всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Эксперты и участники сессий форума "Среда для жизни" поделятся лучшими инструментам создания комфортной среды, экономического роста и привлечения человеческого капитала в регионы. Кроме того, будут выработаны конкретные решений по развитию городов и достижению целей национальных проектов.

"В этом году даты проведения "Среды для жизни" совпадает с большим юбилеем Нижнего Новгорода 800-летием. Это большой и интересный форум, которые мы организуем совместно с Минстроем РФ и правительством региона. На форуме будут обсуждаться современные направления градостроительства и развития городской среды. Такие мероприятия - возможность держать руку на пульсе современных трендов в урбанистике, вместе работать над развитием российских городов, повышая уровень жизни граждан здесь и сейчас", - отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

"Устойчивое развитие водной инфраструктуры российских городов является залогом санитарного благополучия населения. В нашей стране нет дефицита источников водоснабжения вблизи городов, однако качество водоподготовки и водоочистки не везде находится на должном уровне", - отметил в беседе с корр. ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, необходимо также решать проблемы в отрасли водоснабжения и водоотведения, привлекать кредиты, развивать государственно-частное партнерство. В разговоре о развитии городов и водных ресурсов немаловажными являются и федеральные проекты "Чистая вода" и "Оздоровление реки Волги". Эксперт обращает внимание, что необходимо более тщательно подходить к проектированию отчистил сооружений и включить больше количество регионов в программу комплексного отчисления реки Волги.

Всероссийский форм о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.