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Кабмин выделил 19,7 млрд рублей на расселение аварийного жилья и создание инфраструктуры

Эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут направлены субъектам РФ уже сейчас

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство России направляет 19,7 млрд рублей на помощь регионам в решении проблемы аварийного жилья и создание инфраструктуры для комфортной жизни граждан. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в среду на сайте кабмина.

Отмечается, что эти деньги предусмотрены в бюджете на 2022-2023 годы, но будут направлены субъектам РФ уже сейчас. "Из них более 13,1 млрд рублей пойдет на ускоренное расселение граждан из аварийных домов в 23 регионах страны. С помощью федерального финансирования будут переселены почти 26 тыс. человек. Общая площадь жилья, которое планируется к расселению, - 417 тыс. кв. м", - уточняется в сообщении.

Кроме того, 3,4 млрд рублей из выделенных средств поступят в десять субъектов РФ на ускоренное завершение строительства школ, детских садов, поликлиник, дорог и коммунальных объектов. Также 2,2 млрд рублей будет направлено на повышение устойчивости зданий в сейсмически опасных районах страны - Кемеровской области, Чечне и Карачаево-Черкесии. Еще почти 1 млрд рублей пойдет на модернизацию объектов инфраструктуры в Камчатском крае, Воронежской и Ростовской областях.

О необходимости использовать все механизмы опережающего строительства и переселения и как можно скорее создавать всю необходимую инфраструктуру Мишустин говорил на заседании правительства 17 августа.

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