Росреестр возобновил в Москве регистрацию рефинансирования ипотеки в ЖК "Филатов луг"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в проблемном ЖК "Филатов луг" в Новой Москве около аэропорта Внуково. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Управлением возобновляются регистрационные действия, связанные с изменением процентных ставок по договорам ипотечного кредитования (рефинансирование) в отношении объектов долевого строительства в ЖК "Филатов луг" по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, уч. 16/1", - говорится в сообщении.

Ранее в отношении участка, где ведется строительство ЖК "Филатов луг", в Единый государственный реестр недвижимости была внесена запись о запрете управлению Росреестра по Москве осуществлять какие-либо регистрационные действия в отношении этих жилых объектов.

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году и продолжаются до сих пор. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика объекта ГК "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. Запрет на заключение и регистрацию сделок в ЖК действует и сегодня.

ЖК "Филатов луг" строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе ГК "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал мебелью и оборудованием детский сад.