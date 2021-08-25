Эксперты: прямое кредитование ДОМ.РФ инфраструктуры в регионах увеличит ввод жилья в РФ

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прямое кредитование ДОМ.РФ инфраструктуры в регионах ускорит строительство жилья на территории Российской Федерации. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты.

Во вторник гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил наделить институты развития возможностью финансировать субъекты РФ с помощью целевых инфраструктурных займов напрямую. В ответ президент сообщил, что даст правительству РФ поручение проработать этот вопрос.

Стимулирование развития инфраструктуры путем привлечения инвестиций и займов под выгодный процент - одна из немногих возможностей для регионов создать необходимые площадки для развития жилищного строительства в субъекте Российской Федерации, сказал ТАСС руководитель рабочей группы президиума генерального совета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский. "И неважно, говорим мы о развитии строительства многоквартирных домов или индивидуального жилищного строительства - оно также требует таких подготовленных участков. Возможность прямого участия ДОМ.РФ в предоставлении таких финансовых инструментов можно только приветствовать в связи с существенным ускорением самих процессов, что в итоге, в первую очередь, принесет пользу жителям субъектов РФ", - считает он.

Инфраструктурные облигации - один из нескольких пунктов нового инфраструктурного меню, которое позволяет комплексно развивать города - строить дороги, школы и детские сады, прокладывать инженерные сети при новом жилищном строительстве, отметил в свою очередь эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. По его словам, средства на эти цели зарезервированы в федеральном бюджете (в том числе оператором является ДОМ.РФ), однако чтобы их направить по назначению все равно требуется согласие Минфина. "Вторая сложность связана с тем, что льготные займы выделяются только под гарантии субъекта, нередко требуется изменить региональные законы. <…> Не все губернаторы охотно готовят заявки, поскольку предусмотрена персональная ответственность не только за целевое использование бюджетных средств, но и, по сути, за коммерческие риски при комплексной застройке территории. Думаю, что предложения Мутко полностью соответствуют реалиям и повысят эффективность жилищного строительства в регионах", - сказал собеседник агентства.

Инициатива позволит расширить возможности финансирования строительства инфраструктуры в России, высказал мнение в беседе с ТАСС генеральный директор РАСК, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко. По его словам, странно, что такую возможность имеют коммерческие банки, но не имеет институт развития, способный при прочих равных предоставить финансирование под более комфортные условия и низкие ставки. "Всегда стоит помнить, что строительство и обновление инфраструктуры является необходимым условием для полноценного развития территорий, создания комфортных условий для жизни людей", - подчеркнул собеседник агентства.

Об инфраструктурных облигациях

С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Финансированием проектов занимается дочернее общество ДОМ.РФ. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.