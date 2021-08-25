Хуснуллин рассчитывает на принятие новой программы расселения аварийного жилья в 2021 году

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Закон о новой программе расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года, должен быть принят до конца декабря, сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы планируем внести законопроект на первое рабочее заседание Госдумы. До конца года мы бы хотели уже законодательно получить базу для дальнейшей работы", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что уже обсуждал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным законодательные инициативы о том, как и на каких условиях дальше будет продолжена программа расселения аварийного жилья. Вице-премьер также напомнил, что нынешняя программа реализуется ускоренными темпами.

Президент России Владимир Путин во вторник на пленарном заседании второго этапа съезда "Единой России" выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также предложил направить на эти цели 45 млрд рублей.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

При этом Карачаево-Черкесия и Сахалинская область завершили реализацию программы еще в прошлом году. По данным Фонда ЖКХ, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Магаданская и Саратовская области планируют расселить аварийное жилье, включенное в национальный проект, до конца 2021 года. Многие регионы намерены сделать это не позднее 31 декабря 2023 года. Как добавили в госкорпорации, ежегодно аварийным признается порядка 2 млн кв. м жилья.