Эксперт призвала учить руководителей регионов развитию городской среды

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Создание комфортной среды в российских городах невозможно без программ подготовки различных специалистов в этой области, причем начинать нужно с руководителей регионов. Такое мнение ТАСС в четверг высказала замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

"Не будет успеха без подготовки специалистов, понимающих экономику трансформаций городской среды, без программ их подготовки и переподготовки, начиная с руководителей региона и не ограничиваясь спецификой архитектуры и урбанистики (для них уже успешно запущена спецпрограмма "Архитектор.рф")", - сказала Школьная.

По ее мнению, важно вовлекать в сферу также экономистов, управленцев, представителей девелоперов. Тогда в регионах начнут появляться мультидисциплинарные команды во главе с людьми, которые умеют оценивать всю полноту картины, масштаб проблематики и имеют достаточно знаний для решения проблем, пояснила эксперт.

"Важно развивать соответствующие образовательные программы, обеспечивать консультационную поддержку регионов на постоянной и долгосрочной основе и расширять программы обмена опытом между региональными специалистами", - сказала она, подчеркнув, что инвестиции в профильное образование и консалтинг начнут окупаться довольно быстро.

Финансирование и мотивация

Вместе с этим развитию городов помогло бы увеличение финансирования федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". "Если мы хотим увидеть реальные результаты в горизонте ближайших 5-10 лет и в масштабах всей страны, необходимо учитывать следующее: 36 млрд руб., выделяемых на реализацию проекта ежегодно, хорошо для старта, но, очевидно, эту сумму нужно будет наращивать", - отметила Школьная.

Кроме того, по ее мнению, федеральный проект будет развиваться тем успешнее, чем более синхронизирован он будет с федеральными и местными программами по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В России уже разработан стандарт комплексного развития территорий, но для его масштабного применения не хватает мотивации руководства регионов следовать этим рекомендациям, добавила замдиректора института.

В целом практика показала, что проект "Формирование комфортной городской среды" развивается успешно, подчеркнула эксперт. "Не везде ситуация одинаковая, и об успехах комплексного преобразования территорий всех городов говорить пока преждевременно. Тем не менее, есть явные положительные результаты", - сказала Школьная.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг посещает с рабочей поездкой Нижний Новгород, где принимает участие в V Всероссийском форуме "Среда для жизни: город и вода". Мероприятие проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Он входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". С 2017 года по 2020 год в России благоустроено более 83,2 тыс. территорий, включая 19,9 тыс. общественных пространств и 63,3 тыс. дворов. В 2021 году планируется благоустроить более 10 тыс. территорий.