Объекты культурного наследия Татарстана внесут в реестр недвижимости до конца 2025 года

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. До конца 2025 года в реестр недвижимости должны быть внесены сведения об объектах культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Росрееста Татарстана.

"До конца 2023 года сведения о территориях, на которых они расположены, должны быть стопроцентно внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), по истечении 2025 года - также должны быть внесены сведения о самих объектах культурного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что до конца 2022 года в реестр недвижимости будут быть внесены 95% территорий, на которых расположены объекты культурного наследия

"Внесение полных и достоверных сведений позволит избежать нелегитимных ситуаций, связанных со строительством объектов недвижимого имущества на территориях, имеющих особый режим использования. Также необходимо иметь в виду, что владение объектами культурного наследия накладывает на собственников ряд ограничений и обязательств. Поэтому наполнение ЕГРН сведениями помогает приобретателю таких объектов недвижимости вовремя получить информацию об ограничениях и принять взвешенное решение о сделке", - цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан Лилии Бургановой.

Всего в республике расположено 1665 объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения. В текущем году в ЕГРН внесены сведения о 93 территориях объектов культурного наследия. Всего содержатся сведения о 875 территориях.