ДОМ.РФ совместно с регионами разработал 61 проект благоустройства набережных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ и регионы разработали с учетом мнения граждан более 60 проектов благоустройства набережных, 21 из них уже реализован. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на форуме "Среда для жизни: город и вода".

"ДОМ.РФ совместно с регионами и с учетом мнения граждан разработал 61 проект благоустройства набережных, 21 из которых уже реализован. Там, где они реализованы, - в Пензе, Красноярске, Калининграде, Оренбурге - уже виден положительный эффект с точки зрения экономики, малого и среднего бизнеса, туризма", - сказал Мутко.

По его словам, в 752 городах России насчитывается 2 086 набережных, однако только 10% из них благоустроены. "Одновременно мы выяснили, что благоустроенные набережные увеличат значение индекса качества городской среды в стране по меньшей мере на 10%. В случае повышения уровня благоустройства регулярно посещать набережные (не реже одного раза в неделю) готовы 40,7 млн горожан - на 70% больше, чем сейчас (23,8 млн)", - добавил Мутко.

В пленарном заседании форума также принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал важной работу по комплексному развитию набережных в городах России.

Всероссийский форм о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов. Главная тема пятого форума - "Город и вода". Эксперты и участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.