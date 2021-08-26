НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ рассмотрит возможность выдачи "зеленых кредитов". Об этом сообщил журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко на форуме "Среда для жизни: город и вода".

"Мир начинает серьезно внедрять "зеленые стандарты", и нам нужно это начинать. У нас [в стране] появляются проекты с "зелеными" кредитами. Мы [ДОМ.РФ] этим будем сейчас заниматься", - сказал Мутко.

Он отметил, что планирует в ближайшее время создать в ДОМ.РФ рабочую группу, которая займется "зелеными стандартами".

"Зеленое" финансирование - один из инструментов так называемого ответственного инвестирования, предполагающего внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления. Предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

Всероссийский форум о жилье и городской среде "Среда для жизни" проводится институтом развития ДОМ.РФ при поддержке правительства России и Минстроя РФ. Партнерами форума стали правительство Нижегородской области и Фонд развития моногородов. Главная тема пятого форума - "Город и вода". Эксперты и участники обсудят, как развивать и интегрировать реки и водоемы в инфраструктуру городов.