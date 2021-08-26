Ввод жилья в Удмуртии в 2021 году увеличится почти на 50 тыс. кв.м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Удмуртии по итогам 2021 года составит 850 тыс. кв. м. и увеличится на 48 тыс. кв. м. по сравнению с прошлым годом, сообщил в четверг в кулуарах форума "Среда для жизни" в Нижнем Новгороде председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"У нас увеличен объем жилья, который мы должны ввести в этом году. Изначально мы планировали 839 тыс. кв. метров, но сейчас мы абсолютно уверены, что выйдем на 850 тыс. кв. метров", - сказал Семенов.

По его словам, речь идет как об индивидуальном строительстве, так и о возведении многоквартирных домов. "Мы показываем устойчивый рост", - добавил собеседник.

Семенов отметил, что на темпы ввода жилья не влияют цены на материалы, используемые при строительстве.

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, горожанами, девелоперами, российскими и международными архитекторами, специалистами в области городской среды.

V юбилейный форум прошел 25-26 августа в Нижнем Новгороде, в период празднования 800-летия города. Главная тема этого года - "Город и вода".