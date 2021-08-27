Девелопер Эмин Агаларов вложит до $2 млрд в строительство курортного поселка в Баку

БАКУ, 27 августа. /ТАСС/. Более $150 млн будет инвестировано в строительство курортного поселка Sea Breeze в пригороде Баку в 2021 году. Общий объем инвестиций в проект, который планируется завершить в 2028-2030 году, составит $1,5-2 млрд, сообщил в пятницу журналистам девелопер, первый вице-президент компании Crocus Group Эмин Агаларов.

"В этом году с учетом роста цен на стройматериалы будет инвестировано примерно $150 млн. Общие инвестиции в весь проект я оцениваю примерно в $1,5-2 млрд. Это все за счет продаж, я не кредитуюсь", - сказал Агаларов. Он добавил, что если строительство будет идти такими же темпами, то к 2028-2030 году проект будет завершен.

Его общая площадь составит 250 га. Из них 60 га будет застроено в текущем году и еще 60 га - в следующем. Причем, 50% территории приходится на инфраструктуру, а с учетом пляжей - 70%, сообщил Агаларов. Кроме того, в Sea Breeze планируется высадить 30 тыс. деревьев.

По словам бизнесмена, на территории поселка будет построена собственная подстанция, которая обойдется в $13-14 млн и позволит обеспечить электроэнергией все новое строительство. В следующем году заработает система опреснения воды, инвестиции в которую составят $5 млн. Кроме того, городские власти пока не подключили построенную в поселке канализацию. Эта проблема решается очистными сооружениями - $1 млн на каждый га земли. В целом обеспечение курортного комплекса коммуникации обходятся в $35 млн, уточнил Агаларов.

Создание поселка Sea Breeze на берегу Каспийского моря в пригороде Баку началось в 2005 году со строительства пятизвездочного отеля с прилегающим пляжем. Сейчас проект включает уже введенную или планируемую к строительству жилую и коммерческую недвижимость, в том числе комплексы апартаментов, резиденции, виллы, отели, рестораны и торговые комплексы, а также социальную инфраструктуру. До конца 2021 года в эксплуатацию введут 100 тыс. кв. м жилья и столько же в 2022 году. В пятницу на территории поселка открывается один из корпусов частной средней школы Landau, рассчитанный на 216 учеников, а также многофункциональная концертная площадка Sea Breeze Event Hall площадью 1,3 тыс. кв. м.

Эмин Агаларов - российский бизнесмен и певец азербайджанского происхождения, сын президента Crocus Group Араза Агаларова. Занимается девелоперским и ресторанным бизнесом, является президентом медиахолдинга "Жара", первым вице-президентом Crocus Group.