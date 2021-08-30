Сбер списал долг по ипотеке для 115 тыс. многодетных заемщиков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти 115 тыс. ипотечных заемщиков Сбера из числа многодетных семей списан долг по ипотеке в рамках программы, по которой государство выделяет до 450 тыс. рублей на погашение части долга по кредиту. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

"За весь период действия программы поддержки семей, в которых появился третий и последующие дети, Сбербанк направил на рассмотрение в ДОМ.РФ [оператор программы] более 125 тыс. заявлений на списание долга по ипотеке таким заемщикам в рамках государственной поддержки. В отношении 114,7 тыс. кредитов уже принято положительное решение о возмещении на общую сумму более 50,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году Сбер направил на рассмотрение в ДОМ.РФ более 49 тыс. заявлений на выплату субсидии, из них по 45 тыс. кредитов принято положительное решение. Средства господдержки на погашение задолженности по ипотеке составили более 20 млрд рублей, уточнили в пресс-службе.

Поддержка государства очень важна для ипотечных заемщиков, прокомментировал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "ДомКик" Николай Васёв. "Кому-то удается с помощью этих денег полностью закрыть долг - это больше 7,5 тыс. наших клиентов", - цитирует его пресс-служба.

Сбербанк лидирует по числу получивших поддержку заемщиков в рамках данной госпрограммы, сообщил в свою очередь управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "Сегодня в России реализуются меры поддержки, которые должны помочь российским семьям улучшить жилищные условия, а также сделать покупку жилплощади на российском рынке более доступной", - приводятся его слова в сообщении. Во второй половине августа в ДОМ.РФ сообщали, что с начала действия программы более 200 тыс. многодетных семей получили одобрение на списание части долга по ипотечному кредиту в размере до 450 тыс. рублей.