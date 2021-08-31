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Путин: на решение проблемы обманутых дольщиков в Ульяновской области уйдет 2,5 года

Президент подчеркнул, что руководству области известно, сколько людей пострадали, сколько домов необходимо достроить
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин рекомендовал временно исполняющему обязанности губернатора Ульяновской области Алексею Русских активнее включаться в федеральные программы решения проблем обманутых дольщиков строительства жилья. По оценке главы государства, региону потребуется 2,5 года, чтобы закрыть этот вопрос.

"Два с половиной года еще нужно", - сказал Путин на встрече с Русских во вторник. Президент сам поднял тему помощи обманутым дольщикам и подчеркнул, что руководству области известно, сколько людей пострадали, сколько домов необходимо достроить.

"Есть соответствующие программы на федеральном уровне. Вам обязательно нужно вписываться в эти программы и работать напрямую с людьми", - указал президент.

В ответ Русских заверил, что к концу 2022 года большая часть домов будет достроена, а к концу 2023 года эта проблема в регионе будет решена полностью, поэтому отведенные главой государства 2,5 года - "это уже с большой гарантией".

"Хорошо. Договорились", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияУльяновская область
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