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Группа компаний ПИК построит в Приморье новый жилой микрорайон на 5 тыс. жителей

Проект "Босфорский парк" реализуют в районе бухты Патрокл, всего будет построено около 2,7 тыс. квартир

ТАСС, 1 сентября. Группа компаний ПИК в статусе резидента Свободного порта Владивосток построит новый жилой район. Общая площадь жилья составит более 100 тыс. кв. м, сообщила в среду пресс-служба правительства Приморского края.

"Группа компаний ПИК в статусе резидента Свободного порта Владивосток приступила к строительству первой очереди проекта "Босфорский парк" в районе бухты Патрокл. Федеральный девелопер планирует построить более 100 тыс. кв. м комфортного жилья", - говорится в сообщении.

Жилой район "Босфорский парк" рассчитан на проживание 5 тыс. человек. Площадь построенного жилья составит 111 тыс. кв. м. Это около 2,7 тыс. квартир со всей необходимой городской инфраструктурой. Первые 455 приморских семей получат ключи от квартир в 2023 году.

"Реализация масштабных проектов требует государственного содействия, в частности Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики приняли решение о предоставлении владивостокскому подразделению ПИК статуса резидента Свободного порта Владивосток. Помимо указанной меры поддержки Минвостокразвития России в рамках выполнения поручения полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева об увеличении объема строительства и снижении стоимости жилья для дальневосточников предложен к реализации в регионах ДФО проект комплексной современной жилой застройки "Дальневосточный квартал". Это уникальная мера поддержки для регионов, цель которой не только рост объемов жилья, но и снижение его стоимости", - цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомеда Гусейнова.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, реализующая проекты в Москве, Московской области и других регионах России, она специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Решением правительства России ГК "ПИК" включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным Единого реестра застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства.

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РоссияПриморский край
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