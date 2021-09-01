Недвижимость площадью более 720 тыс. кв. м появится в промзоне Москвы "Алтуфьевское шоссе"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Аукцион на развитие территории промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе" прошел в Москве, стоимость проекта составила более 3,2 млрд рублей. Там появятся объекты разного назначения общей площадью более 720 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Как отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в Москве состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории промзоны "Алтуфьевское шоссе" в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Победителем аукциона стало АО "Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат", стоимость договора на право реализации проекта КРТ составила более 3,2 млрд рублей.

"Победитель аукциона получил право реализовать проект комплексного развития промышленной территории общей площадью почти 30 га. Объем частных вложений превысит 45 млрд рублей, инвестор сможет возвести здесь объекты производственного, жилого и общественно-делового назначения общей площадью более 720 тыс. кв. м, что позволит создать почти 8 тыс. новых рабочих мест", - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По словам заммэра, аукцион начался в 10 часов утра 31 августа и продлился почти 20 часов. Наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил "Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат". В торгах участвовали 13 претендентов, в результате стоимость договора по итогам аукциона увеличилась в 86 раз, с 37 млн рублей до 3,2 млрд рублей.

Решение о комплексном развитии территории было принято в декабре прошлого года департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы. Сейчас на территории бывшей промзоны расположены объекты, принадлежащие 16 разным юридическим лицам.

Проект "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей. Благодаря проекту город может вовлекать в оборот фактически заброшенные территории.