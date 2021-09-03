Минстрой осенью оценит необходимость корректировки программы льготной ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует осенью оценить необходимость корректировки программы льготной ипотеки на новостройки под 7% из-за возможного снижения покупательского спроса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас есть опасения о снижении покупательского спроса в больших четырех регионах [Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области], которые дают весомый вклад в ввод [жилья]. Для нас важно осенью посмотреть баланс спроса, предложения и цены квадратного метра. В случае необходимости, если это будет нужно, мы будем выходить с предложением о корректировке [программы]", - сказал Стасишин.

По его словам, пока ведомство не обсуждает параметры изменения льготной программы, а анализирует изменившуюся конъюнктуру рынка. Замминистра также считает достаточным количество действующих в России льготных ипотечных программ с учетом размера ключевой ставки и стоимости квадратного метра на рынке жилья.

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки. Программа была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Ранее кредит на льготных условиях был доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

О форуме

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.