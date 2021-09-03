Девелопер "ПИК" намерен построить более 800 тыс. кв. м жилья в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России девелопер "ПИК" построит более 800 тыс. кв. м жилья в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"ПИК построит более 800 тыс. кв. м жилья в Амурской области. Соответствующее соглашение компания и правительство Амурской области подписали в рамках Восточного экономического форума", - говорится в сообщении.

В Амурской области появятся проекты, в которых будет учтена специфика региона, прокомментировал информацию вице-президент по региональному девелопменту ПИК Алексей Алмазов. "Региональные и муниципальные органы власти создают инвестиционные возможности для прихода в Амурскую область крупных девелоперов <...> Мы готовы использовать нашу экспертизу для создания здесь комфортной, качественной и принципиально новой жилой среды", - приводятся его слова в сообщении.

Соглашение с "ПИК" позволит закрыть потребность региона в квадратных метрах, которые должны создаваться до 2024 года, прокомментировала в свою очередь первый заместитель председателя правительства Амурской области Татьяна Половайкина. "Это даст возможность реализовать национальные инновационные программы развития Дальнего Востока", - цитирует ее пресс-служба.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья экономкласса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 6,2 млн кв. м недвижимости.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий, состоятся Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.