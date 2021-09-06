Власти Заполярья анонсировали программу субсидирования строительства "Свой дом в Арктике"

МУРМАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал в понедельник на оперативном совещании в правительстве региональную программу субсидирования строительства "Свой дом в Арктике", которая начнет действовать с 2022 года.

"На строительство - субсидии до 30% от стоимости дома, который семья строит, но не более 1 млн рублей. На покупку дома-комплекта - не более 1 млн рублей, но свой капитал должен составлять не менее 500 тыс. рублей. Субсидия на покупку готового дома также не более 1 млн рублей. Все предложения распространяются на площадь дома до 150 кв. м. Во всех случаях у заявителя должен быть в собственности земельный участок, семьи должны быть зарегистрированы в Мурманской области", - сказал Чибис.

Губернатор добавил, что подобными мерами поддержки смогут воспользоваться многодетные семьи, жители с ограниченными возможностями здоровья, семьи, где возраст каждого из супругов не превышает 60 лет, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные семьи, где возраст родителя не превышает 60 лет, а также желающие переселиться - те, кто работает по трудовому договору или ведет предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области. Как подчеркнул Чибис, "Свой дом в Арктике" можно будет объединить с уже действующей программой "Гектар Арктики", которая заработала в Заполярье с 1 августа 2021 года.

Власти Мурманской области отдали под бесплатные "Гектары Арктики" более 731 га, что составляет 5,04% территории области. Это один из самых больших показателей по сравнению с другими арктическими регионами - участниками программы, которые отдали менее 1% своих территорий. За месяц действия программы в Заполярье подано более 2 тыс. заявок на получение земли.

В рамках федеральной программы "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне России можно получить земельный участок площадью до 1 гектара не безвозмездной основе. На полученной территории можно будет вести любой вид деятельности. В течение первого года необходимо определиться с видом использования земли, через три - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.