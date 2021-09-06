"Дальневосточную ипотеку" могут расширить на учителей и врачей в 2021 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ намерено до конца 2021 года распространить действие "дальневосточной ипотеки" на категории учителей и врачей. Об этом сообщил на конференции по итогам Восточного экономического форума вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы говорили о том, что льготную ипотеку как инструмент, созданный для того, чтобы жилье на Дальнем Востоке было доступнее, распространим на врачей и учителей. <...> Мы постараемся, чтобы в этом году это было сделано и уже начало работать", - сказал Трутнев.

Как подчеркнул вице-премьер, программа позволит в том числе поддержать строительство инфраструктуры для крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

"Дальневосточная ипотека" предоставляется молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим на Дальний Восток в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

Мастер-план по реновации городов ДФО

Мастер-план по реновации городов ДФО будет собран к 2023 году, после будет начата практическая работа, сообщил вице-премьер.

"Собрать [мастер-план], может быть, не в 22-м, а в середине 2023 года, чтобы получились уже не просто предложения, а получились проекты. Концепцию собрать с середины 2022-го, а затем заняться конкретным проектированием. Чтобы в 2023 году мы могли приступить к практической работе", - сказал Трутнев.

Он отметил, что предстоит большая работа, и она не должна закончиться мастер-планами, а должны быть сформулированы проекты по части комфорта по транспортным потокам, экологии, усовершенствования системы жилищно-коммунального обслуживания. Кроме того, она должна быть с подтвержденными источниками финансирования. "Только тогда это будет собранный план", - добавил Трутнев.

Кроме этого, он считает, что работа по реновации городов Дальнего Востока обязательно должна быть проведена с учетом мнения жителей регионов. "Это большая работа, <...> она должна быть сверена с жителями", - сказал Трутнев.

Также вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО добавил, что реновация должна проводиться с привлечением зарубежного опыта в сфере развития городских пространств, но максимальное количество работ должно оставаться на российской площадке. "Должно быть международное общение в технологической сфере и в сфере развития городов, но мне кажется, что реновация в том виде, в котором она задумывается, - могучий шанс для архитектурной школы. <...> Максимальное количество работы по реновации должно остаться на российской площадке, только так мы сможем развивать комфортную городскую среду. Специалисты у нас есть", - сказал он.

Просьбу о рассмотрении возможности масштабной реновации городов Дальнего Востока Трутнев озвучил президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Идею президент поддержал, позже было озвучено, что власти уже определили перечень городов и поселков, в которых планируется проводить реновацию.

Реновация столиц регионов ДФО

По словам Трутнева, реновация городов на Дальнем Востоке может потребовать около 0,5 трлн рублей. "Что касается сумм, то на это потребуются значительные деньги. Оценки никакой сейчас не существует, сначала надо понять, что делать, потом вот это "что делать" превратить в проект, а потом эти проекты обсчитать, другого пути нет. Но когда тема обсуждалась, то оценочные совершенно цифры - только их не надо брать за какую-то ни было основу - назывались порядка полутриллиона рублей", - сказал вице-премьер.

Ранее он заявил, что состояние дальневосточных городов является одним из важнейших факторов, влияющих на настроение людей и их желание жить и работать в регионе.

О форуме

VI Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Организатором форума выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.