Аренда жилья в Ялте за лето подорожала на 57%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Стоимость посуточной аренды жилья в Ялте по итогам лета 2021 года увеличилась на 57%, до 3,6 тыс. рублей, в сравнении с летом 2019 года, несмотря на погодные аномалии. Об этом сообщил ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

"Сильнее всего в Крыму подорожала аренда в Ялте - на 57% с лета 2019 года, средняя стоимость бронирования этим летом здесь составила 3 550 рублей за сутки. Так же сильно выросли цены и в Евпатории - на 51%, до 2 730 рублей за сутки", - сказал он.

По его словам, в Феодосии цены на арендное жилье за два года увеличились в среднем на 36%, до 2,4 тыс. рублей в сутки, в Судаке - на 35%, до 2,3 тыс. рублей, в Севастополе - на 29%, до 2,9 тыс. рублей. Несмотря на погодные аномалии, туристический сезон в Крыму прошел хорошо, подчеркнул Кузнецов. Сильнее всего интерес у отдыхающих за два года вырос к Евпатории - прирост бронирований здесь составил 72%. В Судаке прирост достиг 66%, в Ялте - 64%, Феодосии - 63%, Севастополе - 61%.

"Мы видим, что все больше туристов отдают предпочтение аренде именно квартир, нежели гостиничных номеров. Это намного дешевле, особенно если ехать на отдых всей семьей, к тому же большую роль играет изолированность - в условиях пандемии это особенно важно", - сказал собеседник агентства.

В Краснодарском крае сильнее всего за два года выросли цены на посуточную аренду в Анапе - на 52% (до 2,4 тыс. рублей), сообщили в "Суточно.ру". Также значительное увеличение стоимости аренды наблюдается в Геленджике - на 45% (до 3 тыс. рублей), Адлере - на 37% (до 3 тыс. рублей) и Сочи - на 33% (до 3,1 тыс. рублей). При этом сильнее всего за два года вырос спрос у туристов на Ейск (+65%), Геленджик (+51%) и Адлер (+50%), добавили в "Суточно.ру".

"Ейск стал невероятно популярен у туристов в последние два года - именно здесь наблюдается самый высокий прирост бронирований среди всех черноморских курортов. Объясняется такая популярность просто: в Ейске довольно хорошая инфраструктура и самые невысокие цены в сравнении с другими востребованными курортами", - пояснил собеседник агентства.