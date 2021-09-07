Минстрой модернизирует систему учета жилищных сертификатов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минстрой России приступил к модернизации онлайн-системы учета выдачи жилищных сертификатов. Автоматизация отдельных процедур позволит оптимизировать сроки и повысить качество исполнения государственных обязательств, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Ранее в реестр планировалось включить категории граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, их всего восемь. Но в процессе разработки системы онлайн-учета было решено использовать ее возможности на все 18 отдельных категорий граждан, создав единую базу данных, обновляемую в режиме онлайн. Это большой массив данных, и работа с ним теперь станет удобнее, а актуализация данных - оперативнее", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

В реестр уже включили сведения о 400 тыс. граждан, которые улучшили жилищные условия за счет сертификатов.

Государственные жилищные сертификаты выдают по программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" тем семьям, перед которыми у государства есть жилищные обязательства. Например, это увольняемые военнослужащие, граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий, вынужденные переселенцы, выезжающие из районов Крайнего Севера, закрытых административно-территориальных образований, за пределы Байконура, а также молодые семьи.