Аренда коттеджей и дач в России за год подорожала на 4,6%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ставки аренды на коттеджи и дачи в России с сентября 2020 года увеличились в среднем на 4,6%, до 32,5 тыс. рублей в месяц. Такие данные содержатся в исследовании федерального портала "Мир квартир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Аналитики портала исследовали цены на аренду частных домов в 80 регионах Российской Федерации.

"С сентября прошлого года ставки на съемные дачи, коттеджи и дома для постоянного проживания в России поднялись в среднем на 4,6%. Средний дом в России сегодня сдается за 32,5 тыс. рублей в месяц", - говорится в материалах.

Уточняется, что ставки на частные дома за год поднялись в 58 регионах России, а в 22 регионах снять их стало дешевле, чем прошлой осенью. Самая большая динамика роста отмечается в Севастополе, где арендные цены выросли на 18,3%, до 54,8 тыс. рублей в месяц. В тройку лидеров по темпам роста ставок также вошли Республика Коми (+16,1%) и Тамбовская область (+15,5%). В Московской области частные дома на рынке аренды за год подорожали на 9,4%, до 84,9 тыс. рублей в месяц, Ленобласти - на 12,7%, до 82,1 тыс. рублей в месяц.

Самое значительное снижение арендных ставок с осени 2020 года отмечено в Красноярском крае (-11,3%), Чечне (-10,9%), Воронежской (-9,9%) и Новгородской (-9,4%) областях, а также в Забайкальском крае (-9,3%).

В начале сентября в российские офисы вернулась примерно половина сотрудников, работавших в пандемию удаленно, сказал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко, ссылаясь на данные Минтруда. "Вторая половина - около 3 млн человек - продолжают трудиться из дома. И дом этот нередко загородный - собственный или арендованный. Со снятием ограничительных мер интерес к загородной жизни не иссяк окончательно. Сейчас это особенно заметно в курортных регионах страны, где в разгар бархатного сезона аренда продолжает расти даже по сравнению с прошлогодним ажиотажем", - отметил он.