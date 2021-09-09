Новая программа расселения аварийного жилья коснется около 650 тыс. россиян

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 650 тыс. россиян планируется переселить из аварийного жилья в новые квартиры по новой программе. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в Instagram.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также предложил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей.

"Особое внимание уделили программе расселения из аварийного жилья, разработанной по указанию президента. Благодаря ей новые квартиры получат как минимум 650 тыс. россиян", - написал Хуснуллин.

В настоящее время в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда. Как ранее отмечали в Фонде ЖКХ, ежегодно аварийным признается порядка 2 млн кв. м жилья.