Девелопер "ПИК" планирует выйти на рынок Индии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России девелопер "ПИК" планирует выйти на рынок недвижимости Индии. Об этом в пятницу сообщил вице-президент компании Юрий Ильин.

"В начале этого года мы запустили свой первый проект на Филиппинах. Продажи были открыты в феврале. При этом мы не планируем останавливаться на Филиппинах и рассматриваем уже возможности для дальнейшей экспансии в другие страны, на другие развивающиеся рынки, в том числе в Индию", - сказал он.

По его словам, экспансия на новые сегменты позволит группе более гибко подходить к управлению земельным банком, а также быстрее расти.

В марте "ПИК" открыл продажи в своем первом зарубежном проекте - 30-этажном доме One Sierra в пригороде столицы Филиппин Манилы. В 30-этажном доме расположатся 253 квартиры и 116 машино-мест, на первом этаже предусмотрены торговые помещения. Выбор Филиппин "ПИК" объяснил благоприятным деловым климатом, стабильной макроэкономикой, низкими ставками, большим спросом на жилье. Для работы на зарубежном рынке девелопер сформировал международную команду, в которую вошли местные эксперты и представители головного офиса в России.

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилья эконом-класса. Включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время, по данным единого ресурса застройщиков, он возводит 6,2 млн кв. м недвижимости.