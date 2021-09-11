Пригороды Челябинска и Красноярска показали наибольший рост цен на загородные дома

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пригороды Челябинска и Красноярска лидируют в рейтинге по динамике роста цен на загородные дома вокруг российских городов-миллионников. Такие данные по состоянию на сентябрь 2021 года содержатся в исследовании федеральной компании "Этажи", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Первое место в рейтинге занял пригород Челябинска, в котором средняя стоимость квадратного метра загородного жилья по сравнению с сентябрем прошлого года рекордно выросла на 28% - до 36 тыс. рублей. На втором месте оказался пригород Красноярска, где средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости выросла на 24% - до 51,42 тыся. рублей", - говорится в материалах. Уточняется, что средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости в России с сентября 2020 года выросла на 13,6%, до 44 тыс. рублей.

Третье место рейтинга разделили пригороды Санкт-Петербурга (105,7 тыс. рублей за кв. м) и Казани (49,9 тыс. рублей за кв. м), где рост средней цены квадратного метра за исследуемый период составил 18%. Также в первую десятку рейтинга вошли пригороды Екатеринбурга (16,4%), Омска (16,2%), Перми (16%), Тюмени (15,4%), Нижнего Новгорода (15%) и Уфы (13%). В Подмосковье цены на загородную недвижимость за год выросли на 8%, до 103,9 тыс. рублей за кв. м, уточняется в материалах.

Доступность загородного жилья для массового покупателя продолжит снижаться, отметил в разговоре с ТАСС руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. "Во-первых, это обусловлено стабильно высоким спросом, а появление новых ипотечных программ в этом сегменте еще больше подогреет интерес. Во-вторых - связано с существенным ростом стоимости строительных материалов, в-третьих - с растущими требованиями самих покупателей к выбору объектов - все больше тех, кто хочет приобретать загородное жилье в формате "заезжай и живи". В среднесрочной перспективе загородное жилье может прибавить в цене еще порядка 10-15%", - прогнозирует собеседник агентства.