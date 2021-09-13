Доля выдач ипотеки заемщикам 40-50 лет в январе-июле выросла до 24,3%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Наибольший рост в выдачах ипотеки в январе-июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал сегмент заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет. Доля выдач здесь выросла на 1,1 процентного пункта (п. п.) до 24,3%, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отметили, что заемщики от 40 до 50 лет сохранили наибольшие темпы роста выдачи кредитов на покупку жилья. Их доля в структуре выданных ипотечных кредитов растет на протяжении как минимум шести лет.

"Вместе с тем мы видим и некоторые изменения в возрастной структуре выдачи ипотеки, произошедшие в 2021 году. В частности, несколько сократилась доля самой "массовой" группы ипотечных заемщиков - от 30 до 40 лет [снижение на 0,8 п. п., до 46%]. Это может свидетельствовать о более консервативном подходе банков к кредитованию по сравнению с прошлыми периодами", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро Александра Викулина.

Так, по статистике НБКИ, в возрастных категориях более пожилых заемщиков - в возрасте от 50 до 60 лет - отмечен рост на 0,6 п. п., до 8%, старше 60 лет - на 0,3 п. п., до 1,1%. Наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки отмечено в самой "молодой" возрастной группе граждан до 30 лет - на 1,2 п. п., до 20,6%.