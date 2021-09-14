Число выданных с начала года ипотечных кредитов выросло на треть

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 1,2 млн россиян взяли ипотечные кредиты с января по август 2021 года, сообщил во вторник заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Прошлый год был рекордным в области предоставленных ипотечных жилищных кредитов - было предоставлено 1,8 млн кредитов. Уже за восемь месяцев текущего года за счет ипотеки свои жилищные условия улучшили 1,2 млн человек", - сказал он.

Согласно статистике Банка России, с января по август 2020 года было выдано 901,6 тыс. ипотечных кредитов. Таким образом, рост с начала 2021 года составил 33%.

Филиппов также добавил, что 70% жилья в настоящее время строится с использованием счетов эскроу.

По данным ЦБ РФ, в 2020 году в России было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму почти 4,3 трлн рублей - рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка. Объем выданной ипотеки вырос в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом, а количество кредитов увеличилось на 35%.