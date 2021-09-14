Сбербанк планирует автоматически принимать решения по типовым сделкам с девелоперами

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сбербанк планирует внедрить возможность автоматического принятия решений по ряду типовых сделок с девелоперами по предоставлению проектного финансирования. Об этом сообщила во вторник управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова на круглом столе "Стройка. Главное".

"Нужна некая унификация работы, помимо процентной ставки, условий финансирования, безусловно, для девелоперов важен срок принятия решений. Поставили себе амбициозную задачу. Задача стоит в том, чтобы автоматически принимать решения по ряду типовых сделок", - сказала Назарова.

По ее словам, с 1 апреля 2022 года Сбербанк планирует запустить в качестве пилотного продукта сервис, который с помощью искусственного интеллекта сможет прогнозировать доходную часть по проектам, также банк предполагает алгоритмизировать строительную экспертизу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.