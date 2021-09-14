В России с начала 2021 года ввели почти 50 млн кв. м жилья

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 50 млн кв. м жилья введено на территории Российской Федерации с начала 2021 года, это почти на четверть больше, чем в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Оперативные данные за сентябрь показывают положительную динамику по вводу жилья. По данным регионов, введено уже почти 50 млн кв. м жилья, что на 24,4% выше показателя прошлого года за аналогичный период", - сказал он.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство РФ усиленно работает над тем, чтобы положительная динамика жилищного строительства в стране сохранилась, а итоговый показатель 2021 года составил 85,5 млн кв. м.

По данным Росстата, ввод в эксплуатацию жилья в России вырос на 29,7% за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 36,5 млн кв. м. За второй квартал 2021 года введено 18,7 млн кв. м, что на 47,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года, а отдельно в июне 2021 года - 7,7 млн кв. м, что на 34,9% больше, чем в июне 2020 года.

Согласно обновленным данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Достигнутый результат выше объемов ввода жилой недвижимости за предшествующий 2019 год на 143 тыс. кв. м.