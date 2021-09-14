Хуснуллин: новая программа позволит расселить из аварийного жилья около 1 млн россиян

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Программа по расселению аварийного жилья в России, признанного таковым на 1 января 2021 года, позволит переселить в новые квартиры около 1 млн россиян. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

Президент России Владимир Путин во вторник на пленарном заседании второго этапа съезда "Единой России" выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года.

"Запуск новой программы расселения аварийного жилья потребует комплексных поправок в законодательство, которые мы прорабатываем совместно с "Единой Россией" и надеемся их принять до конца этого года. Программа позволит расселить около миллиона человек и порядка 12 млн кв. м аварийного жилья", - сказал Хуснуллин. В проект федерального бюджета правительство заложило 45 млрд рублей на новую программу расселения аварийного жилья на 2022-2024 годы.

По словам вице-премьера, с 2019 года переселено более 220 тыс. россиян из 3,6 млн кв. м аварийного жилья, что на 21% превышает плановые показатели по расселению. В 2020 году действующую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, досрочно завершили четыре региона, в 2021 году - еще пять регионов, сказал он.

"Считаем, что к 1 января план будет окончательно утвержден. И по мере того, как регионы будут подходить к реализации новых программ, мы будем их также по каждому региону утверждать. Работа настроена, губернаторы очень активно работают", - сказал Хуснуллин.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны быть переселены из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Благоустройство территорий и дворов

Вице-премьер также сообщил, что 5 тыс. общественных территорий и 5,2 тыс. дворовых территорий в 84 субъектах Российской Федерации планируется благоустроить по итогам 2021 года. "Все эти показатели будут выполнены", - добавил он.

По его словам, с начала реализации программы при поддержке из федерального бюджета в России благоустроено более 83 тыс. новых пространств и общественных территорий. Это новые набережные, парки и скверы, которые стали местом притяжения жителей, уточнил вице-премьер. "В текущем году всего в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено около 47 млрд рублей", - добавил он.

Проект "Формирование комфортной городской среды", направленный на благоустройство общественных пространств и дворов, стартовал в 2017 году по поручению Путина. В настоящее время он входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда" в статусе федерального проекта.

Проекты на модернизацию объектов ЖКХ

Фонд содействия реформирования ЖКХ подобрал проекты из 68 регионов на 600 млрд рублей на модернизацию объектов ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил вице-премьер.

"Фондом реформирования ЖКХ уже подобрано суммарно проектов из 68 субъектов на 600 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, практически вся документация готова для проектов на 45,6 млрд рублей из 12 регионов. Проекты будут поддержаны после принятия поправок в законодательство, которые планируется рассмотреть на ближайших заседаниях Госдумы, добавил Хуснуллин.

Вице-премьер сообщал, что из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры будет выделено 150 млрд рублей. Эти средства будут направлены регионам через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Планируется, что средства будут предоставляться по ставке 3% на срок 25 лет.