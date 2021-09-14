Хуснуллин сообщил об удвоении спроса на семейную ипотеку после расширения программы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Распространение семейной ипотеки на семьи с первенцами привело к двукратному увеличению спроса на нее. Об этом во вторник сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"Благодаря решению распространить семейную ипотеку на семьи с первым ребенком видим значительный рост интереса к ней. Спрос на этот ипотечный продукт вырос в два раза по сравнению с первым полугодием этого года", - сказал Хуснуллин.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, позже правительство распространило ее и на первенцев.

Правительство также продлило действие программы семейной ипотеки до конца 2023 года. Ранее льготный кредит можно было оформить до 1 марта 2023 года. Как отмечал Хуснуллин, благодаря этому решению россияне дополнительно возьмут около 90 тыс. кредитов по семейной ипотеке в 2023 году. При этом период, в который у семьи может родиться ребенок для получения льготного кредита, остается прежним - с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.