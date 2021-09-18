В Татарстане на 78% выполнили план по строительству жилья

КАЗАНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 млн кв. м жилья, или 78% от плана текущего года построили в Татарстане. Об этом в субботу сообщила пресс-служба президента республики.

"В жилищном строительстве почти 105% составляет объем строительства жилья к уровню прошлого года. Построено 2 млн 78 тыс. кв. м, что составляет 78% от плана текущего года", - цитирует пресс-служба данные, озвученные министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Маратом Айзатуллиным.

Отмечается, что по социальной ипотеке годовой план программы составляет 280 тыс. кв. м. На данный момент построено 114 тыс. кв. м жилья, что составляет 40% от плана.

Всего в республике реализуется 17 программ, связанных со строительством социально значимых объектов. Общий процент выполнения программ к настоящему моменту оставляет 77%. Суммарная сметная стоимость 17 программ, реализуемых республикой, превышает 8,6 млрд рублей.