В Москве в 2021 году выделили 12 земельных участков без торгов под размещение производств

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы с начала года предоставили 12 земельных участков в аренду без торгов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В реализацию проектов инвесторы вложат более 8 млрд рублей и планируют создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что в Москве появятся мясоперерабатывающий завод, приборостроительный комплекс, промышленные технопарки, а также производства музыкальных инструментов и макаронных изделий.

"Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице также откроется производство окон и дверей и предприятие, специализирующееся на офисной и гостиничной мебели. Общий объем инвестиций по двум проектам составит порядка 680 млн рублей, а также в городе появятся порядка 400 новых рабочих мест", - добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в сообщении.

Решения о предоставлении 12 земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене в рамках реализации МаИП в сфере промышленности принимала градостроительно-земельная комиссия Москвы. Общая площадь участков составляет более 11 га.