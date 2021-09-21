Доля свободных помещений под торговлю в центре Москвы за пандемию увеличилась до 14,5%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Доля вакантных коммерческих помещений на центральных улицах Москвы за пандемию увеличилась до 14,5%. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"C начала пандемии доля вакантных площадей в центральных торговых коридорах Москвы увеличилась с 8,1% в первом квартале 2020 года до 14,5% в третьем квартале 2021 года", - говорится в исследовании.

В структуре закрытий в третьем квартале 2021 года преобладали кафе и рестораны. В начале квартала в связи с запретом на посещение кафе и ресторанов без QR-кодов основная активность операторов общественного питания была направлена на переговоры по текущим договорам аренды по вопросу льготного периода аренды, объясняют в CBRE. Кроме того, продолжилась оптимизация банковских сетей в связи с переходом ряда продуктов и сервисов в онлайн.

"Значительного снижения среднего уровня вакантных помещений до конца года не ожидается: спрос на аренду помещений в центральных торговых коридорах остается на низком уровне", - добавляется в материалах.

Ранее аналитики консалтинговой компании JLL сообщали, что более 200 ресторанов и кафе закрылись в центре Москвы по итогам 2020 года, это на 35% больше показателя 2019 года. В общей структуре закрытий в центре столицы доля ресторанов и кафе составила 46%.