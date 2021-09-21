Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 8 месяцев стало максимальным с 2014 года

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Число зарегистрированных сделок на вторичном рынке жилья в Москве за восемь месяцев 2021 года превысило 107,2 тыс., что является максимальным показателем за последние семь лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"За первые восемь месяцев этого года количество договоров купли-продажи жилья превысило 107 тысяч, что является максимальным показателем последних семи лет за январь-август. Больше было лишь в 2014 году (109 930)", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В то же время число зарегистрированных сделок по договорам купли-продажи (мены) жилья в 1,4 раза превысило показатели 2020 года и на 12% - допандемийного 2019 года. Также, по словам Майданова, отдельно в августе зарегистрировано почти 14 тыс. договоров мены жилья, что почти на 4% превышает показатели июля. Однако по сравнению с августом 2020 года в 2021 году зарегистрировано на 726 договоров меньше.