{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 8 месяцев стало максимальным с 2014 года

Стороны заключили 107,2 тыс. сделок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Число зарегистрированных сделок на вторичном рынке жилья в Москве за восемь месяцев 2021 года превысило 107,2 тыс., что является максимальным показателем за последние семь лет. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"За первые восемь месяцев этого года количество договоров купли-продажи жилья превысило 107 тысяч, что является максимальным показателем последних семи лет за январь-август. Больше было лишь в 2014 году (109 930)", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

В то же время число зарегистрированных сделок по договорам купли-продажи (мены) жилья в 1,4 раза превысило показатели 2020 года и на 12% - допандемийного 2019 года. Также, по словам Майданова, отдельно в августе зарегистрировано почти 14 тыс. договоров мены жилья, что почти на 4% превышает показатели июля. Однако по сравнению с августом 2020 года в 2021 году зарегистрировано на 726 договоров меньше.

Теги
Россия
Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета снесенной недвижимости
Теперь препятствием для снятия объекта с учета не станут решение собственника о сносе недвижимости; уведомление о завершении сноса, направленное в орган местного самоуправления; решение местных властей о признании объекта аварийным и подлежащим сносу
Читать полностью