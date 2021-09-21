Жилой дом в Пресненском районе Москвы включили в программу реновации

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Пятиэтажный дом в Центральном административном округе Москвы включили в программу реновации жилищного фонда. Об этом сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы включило жилой дом по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 2, стр. 1 (Пресненский район, ЦАО) в программу реновации жилищного фонда. Одновременно указанный дом исключен из региональной программы капитального ремонта. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Пятиэтажный жилой дом на улице Антонова-Овсеенко площадью 2,5 тыс. кв. м был построен в 1960 году. Жителями дома являются 45 семей.

30 июня 2017 года состоялось общее собрание собственников помещений многоквартирного дома, в котором приняли участие 70,22% собственников. За включение дома в программу реновации проголосовали 68,75%, против - 1,47%. Однако в связи с сомнениями в наличии кворума (два голоса были не засчитаны) протокол общего собрания был признан недействительным, что не позволило включить дом в программу реновации.

"В марте 2021 года Мосгорсуд вынес определение, обязывающее правительство Москвы повторно рассмотреть заявление о включении дома по адресу: улица Антонова-Овсеенко, д. 2, стр. 1 в Программу реновации. По итогам рассмотрения дом был включен в программу, что соответствует волеизъявлению большинства собственников жилых помещений", - поясняется в материалах.

Таким образом, по состоянию на 21 сентября 2021 года в программу реновации жилищного фонда в городе Москве включены 5 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн жителей. Для реализации программы подобраны 523 стартовые площадки общей мощностью 8,3 млн кв. м жилья. Построено 145 новых жилых домов общей площадью 1,9 млн кв. м. Ведется проектирование и строительство 299 домов общей площадью 5,4 млн кв. м.