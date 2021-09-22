Московская госинспекция по недвижимости проведет молодежный конкурс мурал-арта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы проведет молодежный конкурс мурал-арта "Мы формируем новый облик Москвы". Подать заявку на участие отдельные авторы, а также творческие группы смогут до 1 ноября, сообщила в среду пресс-служба инспекции.

"Госинспекция по недвижимости проведет молодежный конкурс мурал-арта "Мы формируем новый облик Москвы". Реализовать свои идеи и предложить творческие проекты для создания мурал-арта могут как граждане от 18 до 35 лет, так и творческие группы. Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке http://ginevent.moscow/ до 1 ноября. <...> Итоги конкурса будут объявлены до 10 ноября. Победителя наградят дипломом, а художественная работа на основе его проекта, воплощенная в мурале, украсит город", - говорится в сообщении.

На конкурс принимаются авторские работы в цветном исполнении, выполненные любыми удобными средствами для рисования либо с применением программ графического моделирования и дизайна. Эскиз должен быть выполнен участником самостоятельно, то есть не должен быть скопирован или срисован. Участие в конкурсе бесплатное.

"Цель конкурса - выявить таланты и оказать поддержку в реализации творческого проекта. По итогам отбора лучший эскиз будет масштабирован и воплощен профессиональными художниками в качестве мурала на одном из столичных зданий. Таким образом, мы хотим не только рассказать о вкладе госинспекции по недвижимости в преображение Москвы, но и вовлечь в формирование современного облика города молодежь, дать им возможность принимать в нем непосредственное участие", - приводятся в сообщении слова начальника госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

В пресс-службе отметили, что неотъемлемой частью работы ведомства является выявление и устранение самостроя, поэтому изображения будут посвящены освобождению городского пространства от незаконных строений и преображению столицы, благоустройству общественных пространств и созданию комфортной городской среды.

Участникам предлагают на выбор несколько тематических направлений, при этом в одном эскизе может быть объединено несколько тем: "Комфортная городская среда", "Карта Москвы, округов и районов", "Изображение инспектора Госинспекции по недвижимости", "Изображение квадрокоптера", "Процесс демонтажа зданий строительной техникой", "Надпись "15 лет Госинспекции по недвижимости города Москвы", "Логотип Госинспекции по недвижимости и логотип Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы".