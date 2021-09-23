Число сделок в новостройках Москвы в августе выросло почти на 8%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Число зарегистрированных в Москве договоров долевого участия с жилыми и нежилыми помещениями в августе 2021 года почти на 8% превысило показатель августа 2020 года и достигло 9,7 тыс. Об этом сообщила в четверг пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"Управлением Росреестра по Москве в августе 2021 года зарегистрировано 9 756 договоров долевого участия в строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости, что почти на 8% больше месячного показателя прошлого года (9 045) и в полтора раза (46%) превышает август 2019 года (6 665)", - говорится в релизе.

В частности, в августе зарегистрировано почти 6,4 тыс. договоров долевого участия с жильем (на 9,5% меньше августа 2020 года) и почти 3,4 тыс. договоров - с нежилыми помещениями (на 70% больше августа 2020 года).

На первичном рынке жилой недвижимости за восемь месяцев заключено 56,6 тыс. сделок, что на 40% превышает показатель 2020 года и на 2,5% - 2019 года. С нежилыми помещениями заключено 29,7 тыс. сделок, что стало максимальным значением для восьми месяцев за все время статистических наблюдений в Москве.

"Если в текущем году жилой сегмент сопоставим с "доковидным" периодом со средним значением 7 тыс. регистраций в месяц, то рынок не жилых помещений показывает почти двукратный рост", -отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.