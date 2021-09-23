Фонд ЖКХ предупредил о риске сбоя финансирования регионов при слиянии с Фондом дольщиков

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объединение Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков может привести к сбою в финансировании регионов на первом этапе, поэтому следует уделить особое внимание переходному периоду, сообщил в четверг первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Рурин на круглом столе в Общественной палате РФ.

"Нужно уделить повышенное внимание переходным положениям законопроекта, <...> с тем, чтобы у нас не было сбоев. Я хочу напомнить, что даже при обычном течении дел где-то на полтора месяца в начале года у нас прерывается финансирование субъектов Российской Федерации из-за бюджетных процедур. Есть опасения, что реорганизация фондов может привести к большему перерыву", - сказал Рурин.

Он пояснил, что регионы несут обязательства договорного характера, поэтому нельзя допустить их неисполнение.

Премьер-министр Михаил Мишустин в ноябре 2020 года объявил о реформе институтов развития, в рамках которой в том числе предполагается слияние Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Минстрой России в свою очередь разработал законопроект, который предусматривает объединение двух организаций в публично-правовую компанию "Фонд развития территорий". Согласно документу, новая структура объединит функции двух институтов и сохранит правопреемственность всех обязательств. Законопроект летом был внесен в Госдуму, предусмотренный срок его вступления в силу - 1 января 2022 года.