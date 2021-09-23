Кировской области требуется 2,67 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья

КИРОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Кировской области направили заявку на финансирование в размере 2,67 млрд рублей для досрочного завершения программы переселения из аварийного жилья в 2023 году, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"22 сентября 2021 года Кировская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на досрочное получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья. Программу, рассчитанную до 2025 года, планируется завершить в 2023 году. Кировская область для реализации программы переселения планирует получить 2,67 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ, софинансирование регионального бюджета составит 27,02 млн рублей. На эти средства планируется переселить 4 339 человек из 1 991 жилого помещения общей площадью 73,07 тыс. кв. метров на территории 24 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что до 2025 года в регионе будет расселено жилье, признанное аварийным с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Но по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева программа будет ускорена. Сразу после ее завершения область планирует приступить к реализации новой программы и расселять жилье, признанное аварийным после 1 января 2017 года.

С 2008 по 2019 год в регионе из аварийного жилья были переселены 13 844 человека. С 2019 года переселение граждан из аварийного жилья в Кировской области ведется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". С 2019 года переселены 2 852 человека.