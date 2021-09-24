ВТБ снизил ставки по льготным ипотечным программам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. ВТБ снизил ставки по ипотечным кредитам с господдержкой при оформлении сделки в цифровых каналах банка на 0,3 процентного пункта, до 5,75% по льготной ипотеке и до 4,7% по "семейной ипотеке". Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"С 24 сентября ВТБ улучшает условия по ипотеке с господдержкой, снижая ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%. Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка", - отмечается в сообщении.

В банке уточнили, что сниженная ставка в 5,75% по льготной ипотеке предоставляется при оформлении кредита через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах при использовании цифровых услуг в ходе сделки - например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Аналогичная система дисконтов вводится и по "семейной ипотеке". Минимальная ставка по этому продукту составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока - 4,3%.

"Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен в первую очередь на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов. Для ВТБ это приоритетные направления розничного бизнеса. Поэтому, несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ и общее изменение рыночных ставок, мы улучшаем условия ипотеки в этих сегментах. Рассчитываем, что ими смогут воспользоваться тысячи наших клиентов. Ключевым драйвером роста рынка среди госпрограмм сейчас будет семейная ипотека, спрос на которую среди наших клиентов уже удвоился", - отметил вице-президент, начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Михаил Сероштан, слова которого привела пресс-служба банка.

По оценке аналитиков ВТБ, к концу года объем продаж ипотеки на российском рынке может достичь рекордных 5 трлн рублей.