В ДОМ.РФ заявили, что объем жилья в запущенных с начала года проектах вырос почти вдвое

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские девелоперы с января по август вывели на рынок новые проекты жилищного строительства площадью 28,3 млн кв. м, что почти вдвое больше, чем годом ранее, следует из обзора Аналитического центра ДОМ.РФ.

"С января по август 2021 года запущено 28,3 млн кв. м жилья в новых проектах, что на 92% больше, чем за сопоставимый период 2020 года", - говорится в отчете. При этом с сентября 2020 по август 2021 года запущено 41,5 млн кв. м жилья, рост в годовом выражении составил 79%.

В результате с начала года объем текущего строительства многоквартирного жилья увеличился на 5 млн кв. м, однако по итогам августа он сохранился на уровне июля - 99 млн кв. м.

Кроме того, с начала года на рынок многоквартирного строительства в России вышли 534 новых застройщика - на 45% больше, чем годом ранее. Совокупно эти компании заявили объем строительства в 8,4 млн кв. м - около 30% всех запусков за восемь месяцев 2021 года.

Результаты исследования свидетельствуют, что конкуренция на рынке многоквартирного жилищного строительства в России находится на устойчиво высоком уровне и последнее время растет, отметил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

"Количество новых компаний, выходящих на рынок, в этом году в полтора раза выше, чем в прошлом. И это даже не столько результат отмены "ковидных" ограничений, сколько эффект льготных ипотечных программ, которые поддержали спрос на жилье и позволили застройщикам стабильно запускать новые проекты. Кроме того, рост конкуренции свидетельствует об успешной адаптации рынка новостроек к новым правилам строительства, подразумевающим счета эскроу и проектное финансирование", - приводятся в сообщении ДОМ.РФ слова Белоусова.