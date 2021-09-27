Россельхозбанк с начала года увеличил выдачу сельской ипотеки на 25%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк отметил растущую долю сельской ипотеки в общем объеме выдачи жилищных кредитов с начала года. В денежном выражении рост составил 25% по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Сельская ипотека увеличила свою долю в выдачах на 3 процентных пункта за год - до 43,5%. В денежном выражении рост составил 25% - до 42,5 млрд рублей. При этом в сегменте строительства индивидуальных домов выдачи увеличились на 43%", - отмечается в релизе.

В целом почти половина от всей выдачи ипотечных кредитов банка приходится именно на сельскую ипотеку, отметил глава Россельхозбанка Борис Листов. "Благодаря ей сельские территории России получили "второе дыхание" и сейчас становятся намного более привлекательными для жизни, работы и отдыха, составляя конкуренцию большим городам", - добавил он. В целом с начала 2021 года Россельхозбанк выдал около 100 млрд рублей ипотеки.

Согласно статистике Росреестра, общий объем сделок с землей вырос на 86% в 2020 году, а население построило и ввело в эксплуатацию почти 300 тыс. зданий, что стало максимальным значением с 2015 года.

По данным исследования аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG, по итогам первого полугодия 2021 года Россельхозбанк занял первое место среди банков по объему выдачи ипотеки на готовые жилые дома, земельные участки и индивидуальное жилищное строительство. Доля Россельхозбанка среди двадцати крупнейших банков по объему выдачи таких кредитов достигает 51,9%.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1% до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей. В программу пока не входит приобретение жилья на территории Московского региона.