Эксперты заявили, что просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Просроченная задолженность россиян по ипотеке с ноября 2020 года снизилась более чем на 10%, сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на подсчеты аналитиков экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ).

"Аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в группу ВТБ) посчитали, что за последний год объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%. В совокупной задолженности по выданным кредитам просрочка 90+ составляет всего 0,7%. При этом общий портфель ипотеки российских банков за год вырос примерно на 30% и практически достиг 11 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Портфель ипотечных кредитов в России особенно резко вырос за последние полтора года, в период действия госпрограммы. Так, с начала 2021 года прирост портфеля ипотечных кредитов составил 16%, за последний год - 29%, а с июля 2019 года - в 1,5 раза, указывают аналитики "Метра квадратного".

"При этом уже с конца 2020 года на рынке отчетливо заметен тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020 года по 1 августа 2021 года объем просрочки снизился на 8 млрд рублей - более чем на 10%. При этом высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты. В сравнении с началом 2019 года просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении", - подчеркивается в пресс-релизе.

По оценке "Метра квадратного", ипотечный рынок по-прежнему остается одним из самых устойчивых в розничном российском секторе, так как не распространены такие риск-факторы, как плавающие ставки, валютные кредиты, ипотека без первоначального взноса. "Монетарная политика в России продолжает ужесточаться, мы ожидаем дальнего повышения ключевой ставки регулятором. Это может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке, хотя уже сейчас со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий для социальных категорий заемщиков, применение дисконтов в рамках совместных программ с застройщиками и бонусов к ставке при использовании цифровых сервисов. Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки. Тем более, что средний срок по ним в России пока составляет около 20 лет, то есть потенциал и привлекательность ипотеки в нашей стране еще далеко не исчерпаны", - считает гендиректор "Метра квадратного" Вячеслав Дусалеев, слова которого приведены в сообщении пресс-службы ВТБ.