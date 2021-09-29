В Совфеде ждут скорого внесения закона об условиях проживания в домах с охранным статусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Сенаторы ждут скорейшего внесения в парламент подготовленного Министерством культуры РФ законопроекта, направленного на сохранение многоквартирных жилых домов, относящихся к памятникам архитектуры, и создание достойных условий проживания в них. Об этом сообщила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Задача государства - создать прозрачные правовые механизмы, позволяющие не только сохранять памятники архитектуры, а это, конечно, задача номер один, но и обеспечить не менее важное - достойные условия для проживания в них людей. Насколько мне известно, соответствующий законопроект уже подготовлен Министерством культуры РФ. Мы ожидаем его скорейшего внесения в парламент", - сказала Матвиенко в ходе VIII парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

Она подчеркнула, что среди объектов культурного наследия России есть не только известные памятники и музеи, в стране более 8 тыс. многоквартирных жилых домов, расположенных в зданиях, представляющих культурную и историческую ценность. Более 700 таких объектов, по словам спикера Совфеда, сосредоточено в северной столице. "Я, как бывший губернатор [Санкт-Петербурга], знаю, как непросто решать эти вопросы. Охранный статус этих домов и связанные с ним ограничения часто препятствуют их нормальному содержанию, созданию комфортных условий проживания людей. В результате люди сегодня живут в неподобающих условиях, с изношенными коммуникациями, без элементарных бытовых удобств - без горячей воды", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что это "острый вопрос, требующий грамотного решения".