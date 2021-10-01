Более 40 тыс. жителей Москвы переехали в новые дома с начала программы реновации

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Переезд в новые квартиры по программе реновации завершили более 40 тыс. жителей Москвы, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы в пятницу.

"На сегодняшний день в рамках реализации программы реновации в столице введено в эксплуатацию 146 домов мощностью 1,9 млн кв. м, из них 126 новостроек переданы под заселение. При этом 40,1 тыс. москвичей уже переехали в новые квартиры", - приводятся в публикации слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что всего с начала реализации программы начато переселение 54,9 тыс. жителей из 360 старых домов.

"В то же время продолжается строительство 157 домов мощностью 2,6 млн кв. м, еще 150 домов мощностью 2,9 млн кв. м - проектируются. Также к настоящему моменту завершен демонтаж 61 старого дома", - добавил Бочкарев.

Как подчеркнул исполнительный директор Института комплексного развития территорий Дмитрий Савин, таких темпов строительства не было никогда. "Мы уже говорим не только о квадратных метрах жилой площади, но и о дворовых и общественных пространствах, организации передвижения между кварталами, объектах социально-бытового обслуживания", - сказал он.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов.